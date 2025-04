Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin prallt gegen Autotür

Erfurt (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in der Auenstraße in Erfurt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einer geöffneten Autotür. Die 39-Jährige war mit ihrem Rad unterwegs gewesen, als eine 57-jährige Beifahrerin eines geparkten Fahrzeugs die Tür öffnete. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte. Sie wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell