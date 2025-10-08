Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Lkw reißt Oberleitung der Straßenbahn nieder - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 08.10.2025, gegen 11 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Berliner Allee/ Breisacher Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Abfallentsorgungsfahrzeug mit ausgefahrenem Kran die Ensisheimer Straße und wollte nach links in die Berliner Allee abbiegen. Bereits zuvor hatte der Kranarm des Lkw mehrere Bäume touchiert und dabei Äste und Blätter heruntergerissen.

Im Kreuzungsbereich erfasste der Kranarm anschließend die Oberleitung der Straßenbahn und riss diese nieder.

Ein Rollerfahrer wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Zudem wurden zwei Pkw im Kreuzungsbereich beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Der Straßenbahnverkehr musste infolge des Unfalls eingestellt werden. Der gesamte Kreuzungsbereich ist aktuell gesperrt; nach derzeitiger Einschätzung wird die Sperrung voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Mögliche Geschädigte, deren Fahrzeuge im Bereich der Ensisheimer Straße durch herabfallende Äste beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell