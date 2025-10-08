PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Lkw reißt Oberleitung der Straßenbahn nieder - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 08.10.2025, gegen 11 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Berliner Allee/ Breisacher Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Abfallentsorgungsfahrzeug mit ausgefahrenem Kran die Ensisheimer Straße und wollte nach links in die Berliner Allee abbiegen. Bereits zuvor hatte der Kranarm des Lkw mehrere Bäume touchiert und dabei Äste und Blätter heruntergerissen.

Im Kreuzungsbereich erfasste der Kranarm anschließend die Oberleitung der Straßenbahn und riss diese nieder.

Ein Rollerfahrer wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Zudem wurden zwei Pkw im Kreuzungsbereich beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Der Straßenbahnverkehr musste infolge des Unfalls eingestellt werden. Der gesamte Kreuzungsbereich ist aktuell gesperrt; nach derzeitiger Einschätzung wird die Sperrung voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Mögliche Geschädigte, deren Fahrzeuge im Bereich der Ensisheimer Straße durch herabfallende Äste beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:12

    POL-FR: Todtnau/Feldberg: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 11 Uhr ereignete sich ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der B317 zwischen Todtnau- Fahl und Feldberg. Auf der vom öffentlichen Straßenverkehr abgetrennten Baustelle wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 61 -jähriger Arbeiter von einer über fünf Tonnen schweren Arbeitsmaschine erfasst und überrollt. Dabei ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:11

    POL-FR: Lörrach: Unfall mit einer leicht verletzten Person und 12000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem Mercedes befuhr am Dienstag, 07.10.2025 gegen 13.00 Uhr ein 51 Jahre alter Mann die B317/ Wiesentalstraße in absteigende Fahrtrichtung und geriet dabei in den Gegenverkehr. In Folge kollidierte er frontal mit einem auf der Gegenfahrbahn stehenden Hyundai. Die 50-jährige Hyundai-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:10

    POL-FR: Rheinfelden: Geparkter Audi am Straßenrand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 06.10.2025 zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr, ein am Straßenrand geparkter Audi A1, welcher in der Straße "Am Ölberg" auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt war. Der Sachschaden von rund 4000 Euro wurde im hinteren rechten Bereich des Fahrzeuges verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren