Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Zwei Einsätze mit Brandverletzten in kurzer Zeit

Hagen (ots)

Der Rettungsdienst wurde am heutigen Sonntag zu einem Einsatz in den Ortsteil Haspe alarmiert, dort hatte sich eine Person beim Entzünden eines Grills mit einer brennbaren Flüssigkeit schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Der schwer verletzte Patient wurde, nach der Versorgung durch die Einsatzkräfte, mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert. Kurze Zeit später wurde der Rettungsdienst erneut zu einem Einsatz mit Verbrennungen entsendet. In Altenhagen hatte sich ein Kind durch heißes Wasser Verletzungen zugezogen, auch die Mutter verletzte sich bei diesem Vorfall. Aufgrund der Erstmeldung war hier ebenfalls ein Rettungshubschrauber im Einsatz, Mutter und Kind wurden jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei beiden Einsätzen waren Rettungswagen, Notarzt und Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen - Pressestelle
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
Mobil : 015112995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

