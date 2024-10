POL-PDTR: Diebstahl von Kabeln zur Elektroinstallation aus Rohbau

Dienstweiler (ots) - Am Samstag, den 26.10.2024 kam es in der Straße "Zu den Hirtenhäusern" in Dienstweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:25 Uhr an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr