POL-FR: Lörrach: eScooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (eScooter) die Pestalozzistraße und beabsichtigte die Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße zu passieren. Dabei soll er nach bisherigen Erkenntnissen annähernd ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und dabei die Vorfahrt einer 42-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet haben. Es kam zur Kollision wodurch sich der 28-Jährige leicht verletzte und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell