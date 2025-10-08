Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: eScooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (eScooter) die Pestalozzistraße und beabsichtigte die Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße zu passieren. Dabei soll er nach bisherigen Erkenntnissen annähernd ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und dabei die Vorfahrt einer 42-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet haben. Es kam zur Kollision wodurch sich der 28-Jährige leicht verletzte und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro

