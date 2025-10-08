Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht vereitelt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 09:30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die B31 von Donaueschingen kommend in Fahrtrichtung Löffingen. Dabei soll er vom rechten Fahrstreifen ins Bankett abgekommen und dadurch mit der Leitplanke kollidiert sein. Der 46-Jährige soll sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Autofahrer beobachtete das Geschehen, forderte den LKW-Fahrer zum Anhalten auf und verständigte daraufhin die Polizei, die den Unfall aufnahm. Insgesamt ist ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

