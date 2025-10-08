PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht vereitelt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 09:30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die B31 von Donaueschingen kommend in Fahrtrichtung Löffingen. Dabei soll er vom rechten Fahrstreifen ins Bankett abgekommen und dadurch mit der Leitplanke kollidiert sein. Der 46-Jährige soll sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Autofahrer beobachtete das Geschehen, forderte den LKW-Fahrer zum Anhalten auf und verständigte daraufhin die Polizei, die den Unfall aufnahm. Insgesamt ist ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi, 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 16:00

    POL-FR: Lörrach: eScooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (eScooter) die Pestalozzistraße und beabsichtigte die Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße zu passieren. Dabei soll er nach bisherigen Erkenntnissen annähernd ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und dabei die Vorfahrt einer 42-jährigen ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:58

    POL-FR: Lauchringen/Wutöschingen: Betrunkene Person löst zwei Auffahrunfälle aus

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 17:00 Uhr überquerte ein stark alkoholisierter Fußgänger die B314 zwischen Horheim und Lauchringen. Mehrere Autos mussten daraufhin stark bremsen. Ein 67-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW einer 21-Jährigen leicht auf. Die dahinterfahrende 57-jährige Toyota-Fahrerin erkannte ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:55

    POL-FR: Weilheim: Nach Überholvorgang Kontrolle verloren - Zwei Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 18:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer die K6556 von Weilheim in Richtung Gurtweil. Nachdem der 24-Jährige ein unbeteiligtes Auto überholt hatte, geriet er beim Wiedereinscheren ins Schleudern. Währenddessen kam er von der Fahrbahn ab und rund 50 Meter tiefer an einer Böschung, zwischen zwei Bäume, zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren