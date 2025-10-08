Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 08.10.2025, gegen 16 Uhr, hat sich in der Hermann-Mitsch-Straße in Freiburg, an der Einmündung zur Einsteinstraße, ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei ein Radfahrer von einem Lastwagen erfasst. Die Person musste geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

oec

