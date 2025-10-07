PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer durch Unfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hude-Tweelbäke wurde am Montag, 06. Oktober 2025, gegen 13:30 Uhr, ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 65-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Taxi die Bremer Straße in Richtung Oldenburg. Kurz vor dem Henjesweg wendete er mit dem Taxi auf der Fahrbahn, um in Gegenrichtung halten zu können. Dabei übersah er einen 54-jährigen Oldenburger, der dem Taxi mit einem Motorrad folgte und nicht mehr reagieren konnte.

Der 54-Jährige prallte mit seinem Motorrad frontal in die linke Seite des wendenden Taxis. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

