Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrerin bei Unfall auf der B212 in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth hat sich am Montag, 06. Oktober 2025, 07:40 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 48-jährige Frau aus Hude war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. Beim Durchfahren der leichten Rechtskurve zwischen Huntebrück und Wehrder verlor sie auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Zum Stillstand kam der BMW, an dem erhebliche Frontschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden, in einem wasserführenden Graben.

Die Frau klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper, eine medizinische Behandlung am Unfallort war aber nicht erforderlich. Für die Bergung des Autos musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

