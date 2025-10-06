PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrerin bei Unfall auf der B212 in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth hat sich am Montag, 06. Oktober 2025, 07:40 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 48-jährige Frau aus Hude war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. Beim Durchfahren der leichten Rechtskurve zwischen Huntebrück und Wehrder verlor sie auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Zum Stillstand kam der BMW, an dem erhebliche Frontschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden, in einem wasserführenden Graben.

Die Frau klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper, eine medizinische Behandlung am Unfallort war aber nicht erforderlich. Für die Bergung des Autos musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:52

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Bankfiliale in Berne +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben versucht, am Montag, 06. Oktober 2025, in eine Bankfiliale in Berne einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 01:45 und 02:00 Uhr wurde ein Fenster der Filiale in der Weserstraße aufgehebelt. Durch das Betreten des Gebäudes wurde Alarm ausgelöst, weshalb die Täter von einer weiteren Ausführung absahen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:35

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Diebstahl aus Kleintransportern +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Nach versuchten Diebstählen aus Kleintransportern bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Am Sonntag, 05. Oktober 2025, 23:50 Uhr, haben Unbekannte Scheiben von in der Hopfenstraße abgestellten Kleintransportern einer Sanitärfirma eingeschlagen. Ein Zeuge wurde durch Knallgeräusche auf die Tat aufmerksam und begab sich auf die Straße. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:08

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Schaden durch Sachbeschädigungen im Stadtzentrum

    Delmenhorst (ots) - Hoher Schaden ist am Sonntag, 05. Oktober 2025, durch Sachbeschädigungen im Stadtzentrum von Delmenhorst entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 06:15 Uhr wurde in der Lange Straße der erste Alarm ausgelöst, weil Unbekannte den Fuß einer Warnbake in der Lange Straße gegen die Fensterscheibe eines Geschäfts geworfen hatten. Nur wenige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren