Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Bankfiliale in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben versucht, am Montag, 06. Oktober 2025, in eine Bankfiliale in Berne einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 01:45 und 02:00 Uhr wurde ein Fenster der Filiale in der Weserstraße aufgehebelt. Durch das Betreten des Gebäudes wurde Alarm ausgelöst, weshalb die Täter von einer weiteren Ausführung absahen und ohne Beute vom Tatort flohen.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Lange Straße und B212 gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

