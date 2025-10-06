PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Montag, 06. Oktober 2025, 08:45 Uhr, eine junge Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt worden.

Die 14-jährige Delmenhorsterin war mit dem Scooter auf der Adelheider Straße in Richtung Brendelweg unterwegs und nutzte dabei die falsche Seite des Radwegs. Als sie die Auffahrt der Anschlussstelle Adelheide querte, wurde sie von einem 76-jährigen Delmenhorster erfasst, der mit einem Mercedes auf die Autobahn 28 auffahren wollte.

Die Jugendliche wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

