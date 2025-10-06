Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 06. Oktober 2025, gegen 07:10 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek entstanden. Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht Zeugen.

Ein 53-jähriger Mann aus Ostfriesland war mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz hinter dem Dreieck Ahlhorn soll der Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden Reisebusses vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen abgekommen und seitlich mit dem Sattelzug des 53-Jährigen kollidiert sein. Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Weil der Tank der Sattelzugmaschine durch die Kollision beschädigt wurde, trat Diesel aus. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte zum Dichten des Tanks und Umpumpen des Kraftstoffes aus.

Die Fahrt mit dem Bus, an dem vorne rechts Schäden entstanden sein müssen, wurde trotz des Zusammenstoßes fortgesetzt. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat und Hinweise zum Reisebus geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell