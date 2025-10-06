PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 06. Oktober 2025, gegen 07:10 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek entstanden. Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht Zeugen.

Ein 53-jähriger Mann aus Ostfriesland war mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Kurz hinter dem Dreieck Ahlhorn soll der Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden Reisebusses vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen abgekommen und seitlich mit dem Sattelzug des 53-Jährigen kollidiert sein. Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Weil der Tank der Sattelzugmaschine durch die Kollision beschädigt wurde, trat Diesel aus. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte zum Dichten des Tanks und Umpumpen des Kraftstoffes aus.

Die Fahrt mit dem Bus, an dem vorne rechts Schäden entstanden sein müssen, wurde trotz des Zusammenstoßes fortgesetzt. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat und Hinweise zum Reisebus geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:40

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Montag, 06. Oktober 2025, 08:45 Uhr, eine junge Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt worden. Die 14-jährige Delmenhorsterin war mit dem Scooter auf der Adelheider Straße in Richtung Brendelweg unterwegs und nutzte dabei die falsche Seite des Radwegs. Als sie die Auffahrt der Anschlussstelle ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:15

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrerin bei Unfall auf der B212 in Elsfleth leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth hat sich am Montag, 06. Oktober 2025, 07:40 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 48-jährige Frau aus Hude war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. Beim Durchfahren der leichten Rechtskurve zwischen Huntebrück und Wehrder verlor sie auf der nassen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:52

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Bankfiliale in Berne +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben versucht, am Montag, 06. Oktober 2025, in eine Bankfiliale in Berne einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 01:45 und 02:00 Uhr wurde ein Fenster der Filiale in der Weserstraße aufgehebelt. Durch das Betreten des Gebäudes wurde Alarm ausgelöst, weshalb die Täter von einer weiteren Ausführung absahen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren