Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B31

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 09.10.2025, gegen 9.15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 zwischen Rötebach und Löffingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Autofahrerin in den Gegenverkehr und streifte dort einen ordnungsgemäß entgegenkommenden LKW, bevor sie anschließend mit einem nachfolgenden LKW kollidierte.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere Ihrer Verletzungen.

Die Fahrer der LKW wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern noch immer an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Freiburg ist derzeit noch immer gesperrt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

  09.10.2025 – 13:41

    POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannter soll Jugendlichen geschlagen haben - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, den 08.10.2025, gegen 18:30 Uhr, soll es im Kurpark in Bad Krozingen hinter der Hausnummer 14 der Herbert-Hellmann-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten männlichen Person und einer circa fünfköpfigen Jugendgruppe gekommen sein. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die Jugendlichen den Mann mit Eicheln ...

    mehr
  09.10.2025 – 11:11

    POL-FR: Freiburg-Günterstal: Unbekannter droht mit Messer und fordert Schmuck - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 06.10.2025, gegen 16:00 Uhr, habe ein Unbekannter in Freiburg-Günterstal im Bereich einer Kleingartenanlage versucht, einen 85-jährigen Mann auf seinem Heimweg auszurauben. Bereits etwa eine halbe Stunde zuvor wurde der Mann laut eigenen Angaben auf seinem Grundstück bei der Gartenanlage von dem Unbekannten angesprochen. Der spätere ...

    mehr
  08.10.2025 – 17:00

    POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 08.10.2025, gegen 16 Uhr, hat sich in der Hermann-Mitsch-Straße in Freiburg, an der Einmündung zur Einsteinstraße, ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei ein Radfahrer von einem Lastwagen erfasst. Die Person musste geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen ...

    mehr
