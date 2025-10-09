Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B31

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 09.10.2025, gegen 9.15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 zwischen Rötebach und Löffingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Autofahrerin in den Gegenverkehr und streifte dort einen ordnungsgemäß entgegenkommenden LKW, bevor sie anschließend mit einem nachfolgenden LKW kollidierte.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere Ihrer Verletzungen.

Die Fahrer der LKW wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern noch immer an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Freiburg ist derzeit noch immer gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell