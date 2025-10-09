Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auto angefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde in der Mangenstraße in Wutöschingen ein Hyundai angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Hyundai und verursachte Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ein rotes Auto gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316531 erreichbar.

