Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl mehrerer Gartenstühle sowie eines Schirmständers

Osburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 30.09.2025 gegen 12:00 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025 gegen 10:30 Uhr wurden in der Ortslage Osburg im Sternfelder Weg mehrere Gartenstühle sowie ein Schirmständer eines Sonnenschirms entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der oder die Täter verließen die Örtlichkeit im Anschluss unerkannt.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet, Hinweise zu unbekannten Tätern oder zum Tathergang telefonisch unter der 06503/91510 oder per Mail unter www.pihermeskeil@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell