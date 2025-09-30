Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Boemundhof Parkplatz in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Dienstag, den 30.09.2025, kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz am Boemundhof in Saarburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Unfallverursacher offenbar beim Vorbeifahren einen grünen Opel MOKKA, welcher ordnungsgemäß zum Parken abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen bzw. den Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

