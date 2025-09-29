Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 26.09.2025 bis zum 28.09.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 94 erfassten Einsatzlagen (davon 26 Strafanzeigen und 16 Verkehrsunfälle) liegt ein eher ruhiges Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Die Veranstaltungen in der Stadt verliefen größtenteils ruhig.

Unter anderem kam es jedoch zu folgenden Einsätzen:

Ladendiebstahl in Trier: Drei Täterinnen festgenommen

Trier, 27. September 2025, 14:30 Uhr - Am Samstagnachmittag wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Simeonstraße in Trier gemeldet. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen und der sofortig eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenbesatzung die drei mutmaßlichen Täterinnen in der Fußgängerzone feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung wurde weiteres Diebesgut bei den Täterinnen aufgefunden. Die drei Frauen wurden daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo die weiteren Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden.

Verfolgungsfahrt und Flucht in Trier: Fahrer ohne Führerschein unter Drogen und Alkohol

Trier, 28. September 2025, 23:30 Uhr - Am Sonntagabend kam es in Trier zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem ein Mann in seinem PKW die Konstantinstraße in Fahrtrichtung Kornmarkt befuhr und einer Kontrolle durch eine Streifenbesatzung entgehen wollte. Beim Erkennen der Polizei beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug stark und setzte seine Fahrt in Richtung Kornmarkt fort. Mehrere Abbiegemanöver führten ihn schließlich auf einen Parkplatz, wo er das Fahrzeug abstellte und zu Fuß flüchtete. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Mann im Nahbereich gestellt und kontrolliert werden. Trotz der eindeutigen Feststellungen leugnete er, der Fahrer des PKW gewesen zu sein, und behauptete, das Fahrzeug nicht zu kennen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein geringer positiver Wert festgestellt. Allerdings ergab ein Drogentest, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss mehrerer Drogen stand. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden persönliche Dokumente des Mannes gefunden. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

