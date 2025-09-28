Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kinderfahrrad aus Vorgarten entwendet

Hermeskeil-Höfchen (ots)

Am Samstag, 27.09.25 gegen 11.00 Uhr, wurde aus einem Vorgarten im Hermeskeiler Ortsteil "Höfchen" ein Kinderfahrrad der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad besitzt einen weißen Rahmen mit einer pinken Aufschrift. Möglicherweise im Zusammenhang mit dieser Tat steht ein gelber Kastenwagen, der dem "Schrottsammlermilieu" zuzuordnen ist. Dieser soll ein Kennzeichen der Stadt Völklingen (VK), sowie eine Aufschrift "Clean Gebäudereinigung" oder ähnlich gehabt haben. Die Polizei benötigt zu ihren Ermittlungen deshalb insbesondere das vollständige Kennzeichen dieses Fahrzeuges. Hinweise werden an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.

