PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Leisel

Birkenfeld - Leisel (ots)

Am 24.09.2025 gegen 07:55 Uhr ereignete sich in der Ortsmitte Leisel, Höhe Hauptstraße 28, ein Verkehrsunfall. Ein LKW hat beim Rückwärtsfahren einen Laternenmast touchiert. Hierdurch stieß der Laternenmast gegen das angrenzende Wohnhaus und beschädigte die dort angebrachten Schieferplatten. Der LKW Fahrer verlies die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:44

    POL-PDTR: Diebstähle aus PKW im Bereich Baumholder und Ruschberg

    Baumholder und Ruschberg (ots) - Im Tatzeitraum 25.09.2025 bis 26.09.2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion in Baumholder, insbes. in Baumholder Stadtgebiet und Ruschberg, zu insgesamt 8 Diebstählen bzw. versuchten Diebstählen aus PKW. Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten hierbei zur Nachtzeit die geparkten PKW der Geschädigten und entwendeten Bargeld etc.. Teilweise waren die ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 18:26

    POL-PDTR: Flüchtige Täter nach Call-Center-Betrug -- Bitte keine Anhalter mitnehmen !!!!

    Heimbach (ots) - Am heutigen Nachmittag gegen 17:25 Uhr kam es zu einem Call-Center -Betrug in der Ortslage Heimbach bei Baumholder. Einer der Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden, mindestens ein weiterer Täter ist auf der Flucht. Seitens der Polizei ergeht daher der dringende Hinweis, keine Anhalter im Bereich Heimbach und den umliegenden Ortschaften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren