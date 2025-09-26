POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Leisel
Birkenfeld - Leisel (ots)
Am 24.09.2025 gegen 07:55 Uhr ereignete sich in der Ortsmitte Leisel, Höhe Hauptstraße 28, ein Verkehrsunfall. Ein LKW hat beim Rückwärtsfahren einen Laternenmast touchiert. Hierdurch stieß der Laternenmast gegen das angrenzende Wohnhaus und beschädigte die dort angebrachten Schieferplatten. Der LKW Fahrer verlies die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell