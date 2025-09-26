Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Linienbus auf der L145 bei Kenn

Kenn (ots)

Am 25.09.2025 gegen 23:53 Uhr kam es auf der L145 zwischen Trier-Ruwer und Kenn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer des PKW in einer langgezogenen Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn auf die entgegenkommende Fahrspur und kollidierte dort frontal mit einem Linienbus. Der Busfahrer, sowie die im Bus befindlichen Insassen blieben durch den Unfall unverletzt, während der Fahrer des PKW verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Die L145 blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden vollgesperrt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Im Einsatz befanden sich neben den Polizeiinspektionen Schweich und Trier, die Feuerwehr Trier, sowie der Rettungsdienst aus Schweich und Trier.

