PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch umgefallenen Baum in der Industriestraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Morgen des 25.09.2025 gegen 09:00 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus auf Grund eines plötzlich umfallenden Baumes zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde. Ein nachfolgender Transporter fuhr auf den Linienbus auf, wodurch an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden entstand. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die Industriestraße musste für die Entfernung des Baumes und den Abschlepparbeiten bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 0651/983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren