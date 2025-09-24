Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen

Welschbillig (ots)

Am Mittwoch, dem 23.09.2025, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich auf der K20, zwischen Welschbillig und Möhn, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen. An einer Engstelle touchierten sich die beiden Busse seitlich, sodass an beiden Bussen mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass beide Busse mit Fahrgästen besetzt waren. Da die Polizei erst am Folgetag Kenntnis von dem Verkehrsunfall erlangte, ist aktuell nicht bekannt, ob sich bei dem Verkehrsunfall jemand verletzte. Die Fahrgäste und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 / 9157-10 in Verbindung zu setzen.

