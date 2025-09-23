Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Motorroller

Trier (ots)

Am Dienstag, 23.09.25, um 13:47 Uhr hielt ein Bus der Stadtwerke in der Matthiasstraße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Brücke. An dem dahinter wartenden PKW fuhr ein Motorroller vorbei. Zeitgleich wollte auch der PKW an dem Bus vorbeifahren und zog heraus, touchierte hierbei allerdings den Kradfahrer welcher zu Sturz kam und verletzt wurde. Der silberne VW Golf, vermutlich Baureihe 5 mit Euskirchener Kennzeichen (EU-...) flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Brücke. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier, 065198344150 in Verbindung zu setzen.

