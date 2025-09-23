PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Ford Mondeo

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, dem 21.09.2025, kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr am Stadion Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, dunkelgrauen Ford Mondeo. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes die vordere und hintere Beifahrertür des Fahrzeugs. Der Pkw war im Tatzeitraum auf der Parkfläche am Stadion geparkt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 0 67 82/99 10
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren