POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 19.09.2025 bis zum 21.09.2025

Mit insgesamt 112 erfassten Einsatzlagen (davon 24 Strafanzeigen und 21 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Palastgarten Trier

Trier, 19.09.25 - Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen im Palastgarten in Trier gemeldet. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen entfernten sich Personen aus den rivalisierenden Gruppen fluchtartig vom Ereignisort. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Streit zwischen einem Geschädigten und einem Beschuldigten. Im weiteren Verlauf zerschlug ein weiterer Beteiligter eine Glasflasche und warf diese in den Nahbereich, ohne dass dabei Personen verletzt wurden. Im Zuge der Fahndung konnte ein Beschuldigter festgestellt werden.

Widerstand bei Polizeikontrolle

Trier, 20.09.25 - Am Samstag kam es gegen 17:50 Uhr in der Simeonstraße zu einem Vorfall im Rahmen einer Personenkontrolle. Als ein Mann durchsucht werden sollte, nahm er bei Ansprache eine Kampfstellung ein und forderte die Beamten explizit zu einem Kampf heraus. Eine Beamtin zog daraufhin das Distanz-Elektro-Impulsgerät. Unmittelbar danach warf der Mann wütend verschiedene Gegenstände aus seinen Taschen und begann die Einsatzkräfte fortlaufend massiv zu beleidigen. Er war weiterhin nicht zu beruhigen. Schließlich wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Auch beim Transport in ein Einsatzfahrzeug setzte er seine Gegenwehr und Beleidigungen fort. Letztlich wurde er in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW - Polizei mahnt zur Vorsicht

Trier, 21.09.25 - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde in der Rindertanzstraße in Trier eine Person gemeldet, die an Türgriffen von Fahrzeugen zog und offenbar versuchte, diese zu öffnen. Beim Eintreffen der Polizei konnte die Person sowohl an der gemeldeten Örtlichkeit als auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Gegen 04:00 Uhr meldete sich ein Geschädigter, dessen unverschlossener PKW durchwühlt worden war. Mehrere Gegenstände wurden dabei entwendet.

Die zuvor gemeldete Person wurde wie folgt beschrieben: - Männlich - Dunkle Hose - Dunkles Sportoberteil mit Kapuze - Schwarze Sporttasche

Die Polizei bittet um Hinweise seitens der Bevölkerung. Weiterhin weist die Polizei darauf hin, dass auch kurze Abwesenheiten ausreichen, um unverschlossene Fahrzeuge nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Bitte beachten Sie: - Fahrzeuge immer vollständig verschließen - auch in Garagen oder bei kurzer Abwesenheit - Keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurücklassen - Bei verdächtigen Personen oder Beobachten sofort den Notruf wählen

Polizei stellt stark beschädigten PKW fest - Fahrer alkoholisiert

Trier, 21.09.25 - In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter nach Dienstende in der Straße In der Olk in Trier einen stark beschädigten PKW am Fahrbahnrand. Die gesamte linke Fahrzeugseite war erheblich beschädigt, zudem fehlte ein Reifen, sodass das Fahrzeug auf der Felge stand. Vor Ort befand sich ein Mann, der zunächst angab, sein Fahrzeug sei durch eine unbekannte Person beschädigt worden. Im weiteren Verlauf widersprach er sich mehrfach und räumte schließlich ein, den PKW selbst gefahren und geparkt zu haben. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

Da die Unfallörtlichkeit bislang nicht bekannt ist, bittet die Polizei um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu beschädigten Verkehrseinrichtungen oder Fahrzeugen geben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

