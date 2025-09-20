Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Konz

Konz (ots)

Am Samstag den 20.09.2025 gegen 12:00 Uhr ist es in der Gartenstraße in einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten ehemaligen Hotel zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Aus ungeklärter Ursache geriet hinter dem Haus gelagerter Sperrmüll in Brand. Durch die Hitzeentwicklung platzte teilweise der Außenputz ab und mehrere Fensterscheiben wurden zerstört. Durch die zerbrochenen Scheiben zog der Rauch in das gesamte Haus und die Bewohner mussten durch die Einsatzkräfte evakuiert werden. 15 Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt, eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und eine Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Teile des Gebäudes sind aufgrund der Schäden vorerst nicht bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Durch die Einsatzfahrzeuge kam es im Bereich der Wiltingerstraße zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Vor Ort waren ebenfalls Landrat Stefan Metzdorf und der Verbandsgemeindebürgermeister Guido Wacht. Für die Bewohner die nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten wurden Ersatzunterkünfte organisiert.

Im Einsatz befanden sich insgesamt ca. 70 Einsatzkräfte, die Kriminalpolizei Trier hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

