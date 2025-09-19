PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern - flüchtiger Fahrer gestellt

Trier- Trier Süd (ots)

Trier, 19.09.2025 - Am heutigen Freitag, 19.09.2025 gegen 20:05 Uhr kam es in der Arnulfstraße/ Trier- Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein in Trierer lebendes Ehepaar gemeinsam die Fahrbahn, als ein dunkler, größerer Pkw (SUV) beide Fußgänger erfasste. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer nach einer kurzen Unterbrechung seiner Fahrt unerlaubt von der Unfallstelle, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Die beiden Fußgänger wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Fahrer und Fahrzeug kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen werden.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallgeschehens dauern an. Zeugen des Unfallgeschehens, die sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Trier unter der Tel. 0651- 98344150 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier

  • 19.09.2025 – 20:09

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht vor Metzgerei

    Freudenburg (ots) - Am 19.09.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Ortslage Freudenburg vor der Fleischerei Thielmann in der König-Johann-Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein dunkler SUV beim Ausparken aus einer Parklücke eine Palisadenmauer und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.:06581/9155-0) in ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 03:43

    POL-PDTR: Brand eines Radladers

    Waldweiler (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gg. 23.55 Uhr, wurde der Brand eines Radladers auf einem Ackerstück in Höhe der Ortslage Waldweiler gemeldet. Der Radlader ist völlig ausgebrannt. Polizei und die Feuerwehren aus Waldweiler und Mandern waren im Einsatz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann von einem technischen Defekt ausgegangen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
