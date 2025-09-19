POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht vor Metzgerei

Waldweiler (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gg. 23.55 Uhr, wurde der Brand eines Radladers auf einem Ackerstück in Höhe der Ortslage Waldweiler gemeldet. Der Radlader ist völlig ausgebrannt. Polizei und die Feuerwehren aus Waldweiler und Mandern waren im Einsatz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann von einem technischen Defekt ausgegangen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Rückfragen bitte an: ...

