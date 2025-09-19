PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht vor Metzgerei

Freudenburg (ots)

Am 19.09.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Ortslage Freudenburg vor der Fleischerei Thielmann in der König-Johann-Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein dunkler SUV beim Ausparken aus einer Parklücke eine Palisadenmauer und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.:06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581-91550
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

