FW-NE: Verkehrsunfall zwischen LKW und Straßenbahn auf der Düsseldorfer Straße | Zwei Personen verletzt

Neuss (ots)

Am Dienstagmittag, den 09.09.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 13:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Straßenbahn auf der Düsseldorfer Straße im Bereich der Haltestelle "Neuss Am Kaiser" alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein LKW war beim Abbiegen mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Straßenbahn hatte den LKW mehrere Meter mitgeschleift, bevor sie schließlich im Gleisbett zum Stehen kam. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen in der Bahn, die zunächst teilweise eingeschlossen waren.

Die Feuerwehr leitete gemeinsam mit dem Notfallmanager der Rheinbahn umgehend die Räumung der Straßenbahn ein. Alle Fahrgäste wurden einzeln rettungsdienstlich gesichtet, um mögliche Verletzungen festzustellen. Zwei Personen wurden daraufhin durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Bergung des LKW und der Straßenbahn zog sich über mehrere Stunden hin. Aufgrund der Sperrung der Fahrbahn in Richtung Neuss kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau bis auf den Willy-Brandt-Ring sowie in das Düsseldorfer Stadtgebiet. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund einer Stunde beendet.

Neben den Einheiten der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst und ein Notfallmanager der Rheinbahn vor Ort. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Rheinbahn und die Polizei übergeben, die die Unfallursachenermittlung aufgenommen hat.

