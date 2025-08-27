Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in Hütte eines Modellbauvereins | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen, den 27.08.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 06:36 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in den Franz-Kellermann-Weg in der Neusser Innenstadt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass es sich um eine brennende Hütte eines Modellbauvereins handelte.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Aus dem Vereinsgebäude drang dichter Rauch. Umgehend wurde ein C-Rohr zur Brandbekämpfung von außen eingesetzt. Parallel dazu ging ein Team unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor.

Im weiteren Verlauf konnten die offenen Flammen rasch niedergeschlagen werden. Allerdings stellten die Einsatzkräfte kurz darauf fest, dass sich in der Zwischendecke noch Glutnester befanden. Diese Bereiche wurden gezielt geöffnet und abgelöscht. Zusätzlich erfolgten Lüftungsmaßnahmen, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Dennoch ist von einem Totalschaden der Hütte auszugehen.

Der Einsatz zog sich aufgrund der Nachlöscharbeiten bis in den Morgen hinein. Gegen 08:30 Uhr konnte die Einsatzstelle schließlich an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

