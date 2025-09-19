PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Radfahrer verletzt, Fahrzeug flüchtig

  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Trier, 18.09.25 - Am gestrigen Donnerstag, den 18.09.25 befuhr ein Radfahrer gegen 12:40 Uhr die Aulstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. Zeitgleich befuhr ein PKW Fahrer die Straße. Der PKW-Fahrer überholte den Radfahrer, welcher aufgrund des zu geringen Seitenabstands des PKW-Fahrers, stürzte. Der PKW-Fahrer fuhr im Anschluss weiter. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Bei dem PKW handelte es sich um einen gelben Mustang oder Camaro mit einer schwarzen Motorhaube.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

