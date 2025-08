Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Hecke

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei Arbeiten an einem Haus ist es am Donnerstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn zu einem Brand gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 61-jähriger Mann in seiner Einfahrt das Unkraut mit einem Gasbrenner bekämpfen. Hierbei sprang vermutlich ein Funke auf die benachbarte Hecke über und entzündete diese. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden beschränkte sich auf die betroffene Hecke. Polizei und Feuerwehr raten, beim Entfernen von Unkraut mittels Gasbrenner unbedingt ausreichend Abstand zu vertrockneten oder leicht entflammbaren Grünpflanzen einzuhalten. Vorsorglich sollten Löschwasser, fließendes Wasser oder Feuerlöscher bereitstehen. |elz

