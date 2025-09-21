PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Wasserliesch

Saarburg (ots)

Am 20.09.25 gegen 21:45 Uhr wurde der PI Saarburg ein verunfallter Pkw im Kreisverkehr Wasserliesch B 419/B51 gemeldet. Der Mercedes mit luxemburgischen Kennzeichen befuhr vermutlich die B 419 aus Richtung Luxemburg kommend in Richtung Trier. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und auf dem Kreisverkehr zum Stehen, nachdem es zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidiert war. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581-91550
E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 17:58

    POL-PDTR: WARNUNG! Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

    Börfink (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, gg. 14.50 Uhr, suchten zwei männliche Täter im Börfinker Ortsteil Einschiederhof das Haus eines Anwohners auf und gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus. Die beiden Männer, die keine Polizeiuniformen trugen, erklärten dem Mitbürger, dass sie eine polizeiliche Maßnahme durchsetzen müssten und verlangten die Aushändigung des Führerschein und des Fahrzeugscheines, sowie ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 16:31

    POL-PDTR: Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Konz

    Konz (ots) - Am Samstag den 20.09.2025 gegen 12:00 Uhr ist es in der Gartenstraße in einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten ehemaligen Hotel zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Aus ungeklärter Ursache geriet hinter dem Haus gelagerter Sperrmüll in Brand. Durch die Hitzeentwicklung platzte teilweise der Außenputz ab und mehrere Fensterscheiben wurden zerstört. Durch die ...

    mehr
