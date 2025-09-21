Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Wasserliesch

Saarburg (ots)

Am 20.09.25 gegen 21:45 Uhr wurde der PI Saarburg ein verunfallter Pkw im Kreisverkehr Wasserliesch B 419/B51 gemeldet. Der Mercedes mit luxemburgischen Kennzeichen befuhr vermutlich die B 419 aus Richtung Luxemburg kommend in Richtung Trier. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und auf dem Kreisverkehr zum Stehen, nachdem es zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidiert war. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

