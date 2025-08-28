PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Tatverdächtiger flüchtet unter Gewaltanwendung nach Ladendiebstahl

Jülich (ots)

Am gestrigen Abend (27.08.2025) flüchtete ein Ladendieb bislang unerkannt, nachdem er beim Verlassen des Geschäftes durch den Ladendetektiv angesprochen und gestellt wurde. Die Tatbeute ließ er dabei zurück.

Nachdem der Tatverdächtige den Ladendetektiven des Verbrauchermarktes An der Leimkaul bereits gegen 19:40 Uhr im Verkaufsraum aufgefallen war, sollte dieser im Kassenbereich, den er ohne zu bezahlen passierte, angehalten werden, da der konkrete Verdacht eines Ladendiebstahls bestand. Dieser Verdacht bestätigte sich spätestens zu dem Zeitpunkt, als der Mann nach Ansprache unvermittelt aggressiv reagierte und sich unter Einsatz körperlicher Gewalt losriss und fußläufig von der Örtlichkeit flüchtete. Den mitgeführten Rucksack, indem sich tatsächlich diverse unbezahlte Lebensmittel befanden, ließ er dabei zurück.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	ca. 35 - 40 Jahre alt -	kräftige Körperstatur -	kurze
Haare / Halbglatze

Die Person sprach bei Antreffen polnisch und trug zur Tatzeit eine schwarze Arbeitshose sowie ein braunes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

