Polizei Düren

POL-DN: Rücksichtslos auf der B56 - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) kam es auf der B56 in Düren zu einem gefährlichen Vorfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 66-jähriger Dürener berichtete, dass er gegen 10:50 Uhr in Richtung Barmen unterwegs war. Laut Angaben des Geschädigten fuhr ihm ein weißer Kastenwagen mit schwarzer Firmenaufschrift das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der B56 bei Bourheim dicht auf, sodass er befürchtete, dass es zu einer Kollision kommen könnte. Mit einer Handbewegung machte er den Fahrer des Fahrzeugs auf sein riskantes Fahrverhalten aufmerksam.

Der Geschädigte beschrieb weiter, dass der Kastenwagen ihm anschließend bis zum Kreisverkehr Aachener Landstraße/B56 und anschließend auf der L14 in Richtung Koslar folgte. Kurz hinter der Einmündung auf die L14 überholte der Fahrer den Dürener und bremste abrupt ab, wodurch das Fahrzeug des 66-Jährigen zum Stehen kam. Anschließend stieg der Fahrer des Kastenwagens aus und näherte sich bedrohlich dem Fahrzeug. Der Mann schlug den rechten Außenspiegel des Geschädigten ab, bevor dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - männlich, ca. Anfang 30 Jahre
   - ca. 185 cm groß
   - kurze blonde Haare
   - muskulöses, kräftiges Erscheinungsbild

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der 02421 949-5231 bei der zuständigen Sachbearbeiterin zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Polizei unter der 02421 949-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

