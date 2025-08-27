Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt bei Zusammenstoß zwischen PKW und LKW

Niederzier (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Kraftfahrzeuge im Kreuzungsbereich der Kölnstraße / Breitestraße wurde am gestrigen Nachmittag (26.08.2025) der Fahrer eines PKW leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Der 26-Jährige aus Niederzier befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem PKW die Breitestraße und beabsichtigte nach links in die Kölnstraße abzubiegen. Den entgegenkommenden LKW eines 42-jährigen Mannes aus Eschweiler hatte er zwar nach eigenen Angaben noch wahrgenommen aber aufgrund einer Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit dennoch den Abbiegevorgang eingeleitet. Eine Kollision im Kreuzungsbereich konnte der Fahrer des LKW schließlich nicht mehr verhindern, obwohl er umgehend versuchte, dem Fahrzeug vor ihm auszuweichen. Der Fahrer des PKW wurde durch die Kollision leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen der Unfallbeteiligten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000, - Euro. Der PKW des Unfallverursachers musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

