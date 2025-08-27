PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: In Vereinsheim eingebrochen und Schlüssel entwendet

Heimbach (ots)

Unbekannte Tatverdächtige brachen in der Nacht zum vergangenen Dienstag (26.08.2025) in ein Vereinsheim und einen Materialcontainer in Heimbach am Sportplatz ein und entwendeten u.a. Schlüssel und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Unerfreuliche Feststellungen machte am Dienstagmorgen gegen 08:45 Uhr ein Mitarbeiter der Stadt Heimbach, als er am Sportplatz in Heimbach auf die Folgen eines nächtlichen Einbruchs stieß. Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu dem zurzeit im Umbau befindliche Vereinsheim und entwendeten u.a. Schlüssel der Einrichtung und Werkzeuge. Zusätzlich wurde ein Materialcontainer auf dem Gelände aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:15

    POL-DN: Verfolgung durch die Eifel

    Heimbach / Kreuzau (ots) - Beim Versuch einen Motorradfahrer am Montag (25.08.2025) auf der L15 in Heimbach nach einer Geschwindigkeitsübertretung zu stoppen, wendete dieser sein Fahrzeug, erhöhte seine Geschwindigkeit und versuchte, vor den Polizeibeamten zu flüchten. In der Ortslage Kreuzau endete die Verfolgungsfahrt schließlich, als der Motorradfahrer auf einem Feldweg ins Rutschen geriet, zu Fall kam und anschließend fußläufig flüchtete. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:15

    POL-DN: Unfall nach verbotenem Rennen

    Düren (ots) - Auf der Bahnstraße verunfallte in der Nacht zu heute (26.08.2025) ein 19-jähriger Pkw-Fahrer. Zeugenaussagen und Spuren lassen die Vermutung zu, dass er vorher mit einem 20-Jährigen ein Rennen gefahren war. Ein Zeuge hatte gegen 00:30 Uhr die Polizei verständigt, weil er gesehen hatte, wie zwei Pkw auf der Bahnstraße nebeneinanderfuhren, schnell beschleunigten und er dann Geräusche eines Unfalls ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:15

    POL-DN: Beim Wenden Kradfahrer übersehen

    Langerwehe (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Straße Ulhaus am Montagnachmittag (25.08.2025) wurde der Fahrer eines Motorrades leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Gegen 15:50 Uhr befuhr der 72-jährige Kradfahrer aus Alsdorf die Straße Ulhaus in Fahrtrichtung Weisweiler. Vor ihm in gleicher Richtung fuhr der 72-jährige Fahrer eines Pkw aus Langerwehe, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren