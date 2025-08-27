Polizei Düren

POL-DN: In Vereinsheim eingebrochen und Schlüssel entwendet

Heimbach (ots)

Unbekannte Tatverdächtige brachen in der Nacht zum vergangenen Dienstag (26.08.2025) in ein Vereinsheim und einen Materialcontainer in Heimbach am Sportplatz ein und entwendeten u.a. Schlüssel und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Unerfreuliche Feststellungen machte am Dienstagmorgen gegen 08:45 Uhr ein Mitarbeiter der Stadt Heimbach, als er am Sportplatz in Heimbach auf die Folgen eines nächtlichen Einbruchs stieß. Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu dem zurzeit im Umbau befindliche Vereinsheim und entwendeten u.a. Schlüssel der Einrichtung und Werkzeuge. Zusätzlich wurde ein Materialcontainer auf dem Gelände aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

