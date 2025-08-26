PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Beim Wenden Kradfahrer übersehen

Langerwehe (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Straße Ulhaus am Montagnachmittag (25.08.2025) wurde der Fahrer eines Motorrades leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Gegen 15:50 Uhr befuhr der 72-jährige Kradfahrer aus Alsdorf die Straße Ulhaus in Fahrtrichtung Weisweiler. Vor ihm in gleicher Richtung fuhr der 72-jährige Fahrer eines Pkw aus Langerwehe, der im Verlauf der Straße seine Fahrt verlangsamte. Als der Kradfahrer zum Überholen des Pkw ansetzte, bog dieser nach links in eine Einfahrt ab, um sein Fahrzeug zu wenden. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Nach medizinischer Versorgung vor Ort konnte er jedoch entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

