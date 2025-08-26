Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Waldkindergarten

Kreuzau (ots)

Unbekannte Täter brachen während der Sommerferien mehrere Bauwagen und Schuppen der Kindertagesstätte auf und entwendeten u.a. eine Geldkassette, zwei Mobiltelefone und einen Tablet-PC.

Eine unangenehme Überraschung erlebte eine Verantwortliche des Waldkindergartens Kreuzau, als sie am Montagmorgen (25.08.2025) gegen 07:20 Uhr nach den Sommerferien an den Räumlichkeiten der Einrichtung in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Panzerstraße in Stockheim eintraf, um dort nach dem Rechten zu sehen. Hierbei stellte sie die gewaltsam aufgebrochenen Unterkünfte fest und informierte die Polizei. Zuletzt war sie am 14.08.2025 in der Einrichtung gewesen; diese Zeit der Abwesenheit hatten die Täter genutzt, um ihre Tat zu begehen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell