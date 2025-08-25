Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren und Nörvenich

Düren / Nörvenich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (21.08.2025) bis Sonntag (24.08.2025) wurden zwei Wohnungseinbrüche gemeldet.

Ein Reihenhaus in der Straße Im Schubigsfeld in Mariaweiler wurde zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter überkletterten wahrscheinlich einen Zaun im rückwärtigen Bereich des Grundstücks und gelangten dann gewaltsam in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Spielkonsole entwendet.

Ein Einfamilienhaus in der Wasserturmstraße in Nörvenich wurde zwischen Freitag, 11:30 Uhr, und Samstag, 11:30 Uhr, angegangen. Durch ein Fenster gelangten die Einbrecher gewaltsam in das Haus und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurde unter anderem Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

