Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle an zehn Gräbern

Inden (ots)

Auf dem Friedhof in der Altdorfstraße in Altdorf wurden in der Nacht von Freitag (22.08.2025) auf Samstag (23.08.2025) Gegenstände auf insgesamt zehn Gräbern entwendet.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Statuen, Vasen und Kreuze, die teils einfach abgebrochen wurden. Eine Zeugin berichtete, dass am Freitag um 16:00 Uhr noch alles in Ordnung war. Am Samstag um 07:00 Uhr fielen die Diebstähle auf.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell