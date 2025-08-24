POL-DN: Verkehrsunfall am Erdbeerhof - Radfahrerin schwer verletzt

Düren (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:40 Uhr, wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen im Bereich der Straße Grüngürtel gemeldet. Insgesamt waren 6 Mülltonen betroffen, die durch die Feuerwehr abgelöscht wurden. Neben den Mülltonnen wurde auch ein geparkter PKW leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Personen, die weitergehende Angaben zum ...

mehr