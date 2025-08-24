PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall am Erdbeerhof - Radfahrerin schwer verletzt

Nörvenich (ots)

Der 71-Jährige Unfallverursacher befuhr die Straße am Erdbeerhof in Fahrtrichtung Kompstraße und querte dafür die Landstraße 263. Im Kreuzungsbereich der Landstraße und der Kompstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 38-Jährigen Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde über die Motorhaube geschleudert und dadurch schwer verletzt, was eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

