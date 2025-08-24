Polizei Düren

POL-DN: Brand mehrerer Mülltonnen im Grüngürtel

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:40 Uhr, wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen im Bereich der Straße Grüngürtel gemeldet. Insgesamt waren 6 Mülltonen betroffen, die durch die Feuerwehr abgelöscht wurden. Neben den Mülltonnen wurde auch ein geparkter PKW leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Personen, die weitergehende Angaben zum Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

