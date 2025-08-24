PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Brand mehrerer Mülltonnen im Grüngürtel

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:40 Uhr, wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen im Bereich der Straße Grüngürtel gemeldet. Insgesamt waren 6 Mülltonen betroffen, die durch die Feuerwehr abgelöscht wurden. Neben den Mülltonnen wurde auch ein geparkter PKW leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Personen, die weitergehende Angaben zum Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

