Polizei Düren

POL-DN: Abbiegeunfall - Zwei Leichtverletzte und 40.000 Euro Sachschaden

Titz (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 40.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der B55 am Donnerstagmorgen (21.08.2025) ereignete.

Gegen 08:30 Uhr war eine 70-Jährige aus Aldenhoven mit ihrem Pkw auf der B55, aus Jülich kommend, in Richtung Bergheim unterwegs. Im Einmündungsbereich B55/L12 bog sie nach links auf die L12 ab. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben einen entgegenkommenden Pkw, der die B55 in Fahrtrichtung Jülich befuhr, und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Die 70-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, ebenso wie die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw, bei der es sich um eine 62-Jährige aus Bedburg handelt. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

