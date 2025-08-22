PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Unfall auf der B 56

POL-DN: Unfall auf der B 56
Düren (ots)

Im Kreuzungsbereich B56/ Anschlussstelle Düren (FR Köln) kollidierten am Donnerstag (21.08.2025) zwei Pkw miteinander, einer davon zog einen Wohnwagen. Eine 42-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Ein 37-Jähriger aus Bretzfeld befuhr gegen 10:50 Uhr mit seinem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Jülich. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um seine Fahrt ich Richtung Jülich fortzusetzten. Eigenen Angaben zufolge zeigte die Ampel zu diesem Zeitpunkt Gelblicht. Zur selben Zeit war ein 45-Jähriger aus Mannheim gemeinsam mit seiner 42-jährigen Beifahrerin aus Jülich auf der B56, aus Fahrtrichtung Jülich kommend, unterwegs. Der 45-Jährige wollte mit dem Gespann aus Pkw und Wohnwagen nach links auf die A4 in Fahrtrichtung Köln abbiegen. Bei Grünlicht fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem Pkw des 37-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die 42-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

