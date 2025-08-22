PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach Vermisstem

Aachen/Kreis Düren (ots)

Seit Anfang August sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann aus Eschweiler.

Der Erwachsene wohnt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Dort ist er zuletzt am 01.08.2025 gesehen worden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, 1,90 cm groß, sehr kurze Haare, schwarze runde Brille, 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung des Mannes ist nichts bekannt.

Andere Fahndungs- und Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Wer Hinweise zum Vermissten oder zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0241-9577 34290 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) zu melden.

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/177792

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

