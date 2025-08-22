Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Kreis Gießen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - vier Verletzte + Brand in Kita - Zeugensuche

Giessen (ots)

Gießen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - vier Verletzte

Gegen 3.30 Uhr heute früh eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in Wieseck. In der Alten-Busecker-Straße brannte eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr brachte vier Personen aus der Wohnung. Alle vier atmeten Rauchgas ein und wurden verletzt, zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden steht noch nicht abschließend fest, dürfte aber im unteren, sechsstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Brandermittler der Kriminalpolizei ermitteln nun mit Unterstützung des Hessischen Landeskriminalamtes, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Biebertal: Brand in Kita - Zeugensuche

Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei heute früh gegen 1.40 Uhr über einen Brand in der Vetzberger Kindertagesstätte im Burgweg. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Unbekannter eine Außentür der Kita aufgebrochen hatte. Das Feuer, das vermutlich in einem Büroraum begann, breitete sich nicht vollständig aus. Aufgrund des Brandes und Rauchs, der sich ausbreitete, wird der Schaden auf derzeit 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, es wurde niemand verletzt. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge schließt die Kriminalpolizei Brandstiftung nicht aus, Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Brandes und der laufenden Ermittlungen blieb die Kita heute geschlossen.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

