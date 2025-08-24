Polizei Düren

POL-DN: Zwei verletzte Personen und Verkehrsunfallflucht

Düren (ots)

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, beabsichtigte ein 63-jährige Stolberger mit seinem Kleinkraftrad von der Neue Jülicher Straße auf die Veldener Straße nach rechts abzubiegen. Hier wurde er durch ein unbekanntes Fahrzeug überholt und geschnitten, woraufhin er mit dem Zweirad auf die Seite fiel. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Seine 58-jährige Sozia aus Stollberg wurde leichtverletzt mittels RTW ins Krankenhaus verbracht.

Zum Verursacher gibt es keinerlei Hinweise.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitergehende Angaben zum Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell