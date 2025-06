Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Jever - Beamter verletzt, Festnahme nach massivem Widerstand

Jever (ots)

Am Dienstagabend, 03.06.2025, kam es in einem ausgebauten Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Jever zu einem massiven Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde.

Auslöser war eine Meldung durch Anwohner gegen 19:45 Uhr, wonach ein 26-jähriger Mann im Garten des Hauses lautstark verfassungswidrige Parolen gerufen habe. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Jever vorlag.

Noch bevor die erste Streifenwagenbesatzung das Grundstück betreten konnte, warf der Beschuldigte gezielt ein Glas gegen einen zivilen Funkstreifenwagen, das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Das Wohnhaus wurde daraufhin umstellt und anschließend betreten. Im Dachgeschoss trafen mehrere Beamte auf den Beschuldigten. Als einer der Beamten eine Tür öffnete, schlug der Mann mit einer 70 cm langen Aluminium-Profilleiste in Richtung des Kopfes des Polizisten. Der Angriff konnte nur durch einen Abwehrversuch mit dem Unterarm abgemildert werden. Bei der anschließenden Festnahme setzte der Beschuldigte erneut an. Nur unter Einsatz von Pfefferspray und erheblichem Kraftaufwand konnte der Mann schließlich am Boden fixiert und festgenommen werden.

Einer der Beamten erlitt starke Schwellungen an Unterarm und Hand, wurde zunächst durch den Rettungsdienst auf der Dienststelle versorgt und anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam.

