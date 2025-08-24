Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Am 23.08.2025, um 21:05 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Gelsenkirchener die Birkesdorfer Straße in Richtung Hoven. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah dieser einen Pkw, der in der Birkesdorfer Straße am Fahrbahnrand geparkt war und fuhr auf dessen Heck auf. Der geparkte Pkw, in welchem zum Zeitpunkt des Unfalls ein 28-jähriger Dürener saß, wurde dadurch auf einen weiteren parkenden Pkw aufgeschoben. Beide Personen wurden jeweils leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand an allen drei Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

